Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Raubdelikt auf Parkplatz in der Bleichstraße Saarbrücken

Am Mittwoch, den 18.Juni 2025, gegen 10:52 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Bleichstraße 11-15 in Saarbrücken (linksseitig der Diskothek "Garage") zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 85-jährigen Mannes. Nachdem die Täter dem Mann auf den Parkplatz gefolgt waren, griff ein Täter den Mann an, während der andere Täter die Situation beobachtete. Dem Geschädigten wurde hierbei eine Goldkette (Gliederkette ohne Anhänger) entwendet. Dieser wurde leicht verletzt. Einer der Täter sprach gebrochenes Deutsch. Da der Parkplatz videoüberwacht ist, liegen Lichtbilder der unbekannten Täter vor. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden diese Bilder durch die Polizei nach Erlass eines Beschlusses des Amtsgericht Saarbrücken erst jetzt veröffentlicht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen und Personen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten, sich dringend mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 in Verbindung zu setzen.

