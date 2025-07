POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Yazan Alnatour

Saarbrücken (ots) - Am Samstag, den 29.06.2025, ereignete sich gegen 23:56 Uhr in der Hauptstraße 2 in Saarbrücken-Jägersfreude ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge befuhren von Dudweiler kommend die Hauptstraße in Richtung Saarbrücken. Nach einem Überholmanöver touchiert der bislang unbekannte Unfallverursacher beim Wiedereinscheren den geschädigten weißen Mercedes. ...

mehr