Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Jägersfreude

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, den 29.06.2025, ereignete sich gegen 23:56 Uhr in der Hauptstraße 2 in Saarbrücken-Jägersfreude ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge befuhren von Dudweiler kommend die Hauptstraße in Richtung Saarbrücken.

Nach einem Überholmanöver touchiert der bislang unbekannte Unfallverursacher beim Wiedereinscheren den geschädigten weißen Mercedes. Infolgedessen kommt der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einer nahe gelegenen Bushaltestelle und kommt erst in einer Böschung zum Stehen. Dabei werden sowohl der weiße Mercedes als auch die Bushaltestelle stark beschädigt. Die beiden Fahrzeuginsassen des Mercedes werden zudem leicht verletzt. Im Anschluss flüchtet der Verursacher mit hoher Geschwindigkeit Richtung Saarbrücken. Bei dem flüchtenden Verursacher handelt es sich mutmaßlich um ein älteres Modell eines dunkelfarbigen Kleinwagens.

Durch die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt wurden die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (+49 0681 9321-233) oder der Polizeiinspektion Sulzbach (+49 06897 9330) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell