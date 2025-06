POL-SBR-STADT: Phantombild nach gefährlicher Körperverletzung in Saarbrücken veröffentlicht

Saarbrücken (ots) - Am Abend des 25. Juni 2025 kam es im Innenstadtbereich von Saarbrücken zu mehreren Sachbeschädigungen, die mutmaßlich durch die gleiche männliche Person begangen wurden. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen einer Fahndung in Tatortnähe festgestellt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Im Zeitraum zwischen ...

mehr