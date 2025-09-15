Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zusammenstoß zweier Sattelzüge

Vollbrand auf der BAB 61

Stromberg (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurz nach der Anschlussstelle Stromberg zu einem Vollbrand eines Sattelzuges.

Grund hierfür war ein vorangegangener Verkehrsunfall mit einem zweiten Sattelzug, der zuvor aufgrund eines technischen Problems auf dem Seitenstreifen der BAB anhielt.

Das Gespann brannte nach dem Zusammenstoß vollends aus und die Vollsperrung des Verkehrs in beiden Fahrtrichtungen sorgte für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen.

Glücklicherweise kam es bei dem Unfall mit anschließendem Brand lediglich zu einer leichten Verletzung eines Unfallbeteiligten.

Nach zweieinhalb Stunden konnte die Fahrbahn in Richtung Koblenz wieder freigegeben werden.

Noch immer laufen die Bergungsarbeiten des ausgebrannten Sattelzuges auf Hochtouren, sodass die Fahrtrichtung Ludwigshafen voraussichtlich bis 23 Uhr weiterhin gesperrt bleibt.

Durch die Ableitung des Verkehrs an den Anschlussstellen Stromberg und Waldlaubersheim kam es nicht nur zu Verkehrsbehinderungen, sondern auch zu mehreren Unfällen auf den Ausweichstrecken.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell