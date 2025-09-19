Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Liegengebliebener Sattelzug im Baustellenbereich Rheinböllen

Daxweiler (ots)

Am Donnerstagabend um 19:50 Uhr ergeht bei der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim die Mitteilung über einen liegengebliebenen Sattelzug im Baustellenbereich Rheinböllen auf der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen. Dieser habe eine Reifenpanne sowie einen technischen Defekt.

Ein Vorbeifahren an der Örtlichkeit ist nicht möglich, sodass die BAB 61 an dieser Stelle voll gesperrt ist.

Sowohl die Behebung des Defektes als auch die Heranführung der Einsatzfahrzeuge an die Einsatzörtlichkeit gestaltet sich schwierig, sodass die Vollsperrung mehrere Stunden bestehen bleibt.

Um 23:40 Uhr kann die Vollsperrung aufgehoben werden.

Insgesamt entsteht ein Rückstau von mehreren Kilometern sowohl auf der BAB 61 als auch auf der B50.

Im Einsatz sind neben der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch die PI Simmern, die Autobahnpolizei Mendig, die Autobahnmeisterei Emmelshausen sowie ein Abschleppunternehmen.

