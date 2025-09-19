Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Autokorso auf der BAB63- Augenzeugen gesucht

Wörrstadt (ots)

Am 19.09.2025 gegen 18:15 Uhr wurde der Polizei ein Autokorso auf der BAB63, in Fahrtrichtung Kaiserslautern, Höhe Anschlussstelle Nieder Olm, gemeldet. Im Zuge des Autokorsos solle es zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern durch die Korsoteilnehmer gekommen sein. Die Polizei zog sofort starke Kräfte zusammen und konnte den Autokorso auf der BAB63 feststellen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden einer Kontrolle unterzogen. Die bislang festgestellten Verkehrsverstöße wurden zur Anzeige gebracht.

Nun bitte die Polizei um Mithilfe. Wer konnte den Autokorso beobachten? Zeugen werden gebeten sich bei der

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Budenheimer Weg 75 552623 Ingelheim 06132/950-0

zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell