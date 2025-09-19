PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Autokorso auf der BAB63- Augenzeugen gesucht

Wörrstadt (ots)

Am 19.09.2025 gegen 18:15 Uhr wurde der Polizei ein Autokorso auf der BAB63, in Fahrtrichtung Kaiserslautern, Höhe Anschlussstelle Nieder Olm, gemeldet. Im Zuge des Autokorsos solle es zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern durch die Korsoteilnehmer gekommen sein. Die Polizei zog sofort starke Kräfte zusammen und konnte den Autokorso auf der BAB63 feststellen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden einer Kontrolle unterzogen. Die bislang festgestellten Verkehrsverstöße wurden zur Anzeige gebracht.

Nun bitte die Polizei um Mithilfe. Wer konnte den Autokorso beobachten? Zeugen werden gebeten sich bei der

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Budenheimer Weg 75 552623 Ingelheim 06132/950-0

zu melden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132/ 950-0
E-Mail: pastheidesheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 19.09.2025 – 14:44

    POL-VDMZ: A60 - Unfälle als Folge einer Tunnelsperrung nach Auslösung der Brandmeldeanlage

    Heidesheim (ots) - Heute gegen 12.20 Uhr wurde die Autobahnpolizei Heidesheim über die Auslösung der Brandmeldeanlage im Hechtsheimer Autobahntunnel informiert. Wegen des automatischen Schließens der Schranken an den Tunnelzufahrten kam es in der Folge zu einem starken Rückstau in beiden Fahrtrichtungen. Unmittelbar im Bereich einer der beiden Schranken auf der ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 01:10

    POL-VDMZ: Liegengebliebener Sattelzug im Baustellenbereich Rheinböllen

    Daxweiler (ots) - Am Donnerstagabend um 19:50 Uhr ergeht bei der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim die Mitteilung über einen liegengebliebenen Sattelzug im Baustellenbereich Rheinböllen auf der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen. Dieser habe eine Reifenpanne sowie einen technischen Defekt. Ein Vorbeifahren an der Örtlichkeit ist nicht möglich, sodass die BAB 61 an dieser ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 11:33

    POL-VDMZ: BAB 60 - Falschfahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

    Heidesheim (ots) - Am Donnerstag, den 18.09.2025, gegen 09:26 Uhr wurde der Polizei in Mainz durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Falschfahrer auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Darmstadt im Bereich der Anschlussstelle Hechtsheim-West gemeldet. Dieser sei mit einem grauen Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung gefahren und habe im Anschluss die Autobahn an der ...

    mehr
