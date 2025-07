Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Polizei nimmt 48-jährigen in der Gersprenz in Gewahrsam

Münster (ots)

Nachdem Anwohner am Dienstagabend (01.07.) um 21.30 Uhr einen offensichtlich betrunkenen und schreienden Mann in der Straße "Auf der Beune" gemeldet hatten, konnten Polizeistreifen diesen kurze Zeit später in der Gersprenz lokalisieren! Ob der 48-jährige in das Gewässer gefallen oder freiwillig hineingeklettert war, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Fest steht allerdings, dass der Mann nicht mehr aus der Gersprenz herauskommen konnte oder wollte. Mit Hilfe der hinzugerufenen Feuerwehr konnte der betreffende Bereich der Gersprenz ausgeleuchtet und den Polizisten Wathosen zu Verfügung gestellt werden. Entsprechend ausgerüstet begaben sich zwei Beamte in die Gersprenz und zogen den 48-jährigen aus dem Bach. Da sich der Mann neben einer deutlichen Alkoholisierung auch psychisch auffällig zeigte, wurde er im Anschluss in einer Fachklinik vorgestellt. Und: Trotz der Wathosen mussten die eingesetzten Polizisten ihre Uniformen wechseln.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

