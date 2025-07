Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Radfahrer kollidiert mit Auto und flüchtet

Rüsselsheim (ots)

Am Dienstag, 01.07.2025, wollte ein Autofahrer ein Grundstück in der Weisenauer Straße in Rüsselsheim verlassen und fuhr dabei vorsichtig über einen Gehweg in Richtung der Straße. Dabei konnte er einem Fahrradfahrer, welcher den Gehweg stadteinwärts auf einem veralteten Fahrrad befuhr, nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der PKW wurde an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Radfahrer stürzte und fuhr im Anschluss weiter in Richtung Stadtmitte. Es ist unklar, ob der Radfahrer sich beim Sturz verletzte. Hinweise auf den Radfahrer nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der 06142-6960 entgegen.

