Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Schaulustige bauen Auffahrunfall auf der Gegenfahrbahn

Armsheim (ots)

Der 39- jährige Unfallverursacher befährt am frühen Nachmittag des 19.09.2025 mit seinem PKW die BAB61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Vor ihm befindet sich eine 29-jährige PKW Fahrerin. Aufgrund zu geringem Sicherheitsabstands fährt der 39-jährige auf das Fahrzeug der 29-jährigen auf. Hierbei werden sowohl der 39-jährige Fahrer als auch die 29-jährige Fahrerin und ihr 43-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die 29-jährige wird durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das im Fahrzeug der 29-jährigen sitzende 3-jährige Kind wird bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Im Fahrzeug des 39-jährigen befand sich noch ein 7-jähriges Kind, welches ebenfalls nicht verletzt wurde. Auf der Gegenfahrbahn entstehen Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund schaulustiger Verkehrsteilnehmer. Hierbei kommt es auf dem linken Fahrstreifen der Gegenfahrbahn zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hier fährt ein 52-jähriger PKW-Fahrer auf das Fahrzeug der vor ihm fahrenden 42-jährigen PKW- Fahrerin auf. Beide Fahrzeugführer stehen nach dem Unfall unter Schock und werden durch den bereits an der ersten Unfallstelle eingesetzten Rettungsdienst erstversorgt. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren ebenfalls Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sprendlingen-Gensingen sowie des Rettungsdienstes vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

