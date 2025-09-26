PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Auffahrunfall mit sechs Fahrzeugen auf der A60 - zwei Leichtverletzte und erhebliche Verkehrsbehinderungen

Heidesheim (ots)

Am Freitagmorgen, 26. September 2025, ereignete sich gegen 07:36 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt, auf Höhe der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg, ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierten fünf Pkw und ein Lkw im morgendlichen Berufsverkehr miteinander.

Drei Pkw waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem traten aus mehreren Fahrzeugen Betriebsstoffe aus, die eine umfassende Fahrbahnreinigung erforderlich machen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der ersten Bergungsmaßnahmen wurde die Richtungsfahrbahn Darmstadt zunächst für rund zehn Minuten vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit an der Anschlussstelle Mainz-Finthen abgeleitet. Anschließend konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der Rückstau erreichte zwischenzeitlich eine Länge von etwa sechs Kilometern. Nach aktuellem Stand bleibt der rechte Fahrstreifen aufgrund von laufenden Reinigungsarbeiten voraussichtlich noch bis circa 11:00 Uhr gesperrt.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizeiautobahnstation Heidesheim auch Kräfte der Berufsfeuerwehr Mainz, des Rettungsdienstes sowie der Autobahnmeisterei Heidesheim. Während der Unfallaufnahme kam es zudem zu einem weiteren Vorfall. Ein vorbeifahrender Sattelzug touchierte leicht einen abgestellten Rettungswagen. Dabei entstand geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132 - 950 0
pastheidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

