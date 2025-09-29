Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Wohnmobil kippt nach Unfall um

A 61/Bornheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten kam es in den frühen Morgenstunden des 29.09.2025 auf der A 61 in Fahrtrichtung Norden (Koblenz) bei Bornheim. Dort befuhr gegen 03:25 Uhr ein 30-Jähriger mit seinem PKW Mercedes die A 61 in Richtung Norden. Nach den bisherigen Ermittlungserkenntnissen wendete der 30-Jährige vermutlich sein Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Bornheim aus bislang unbekannten Gründen, um danach die A 61 ein Stück in falscher Richtung zu fahren. Anschließend wendete der 30-Jährige seinen Mercedes erneut und fuhr wieder in die korrekte Richtung. Bei der Weiterfahrt jedoch kollidierte der 30-Jährige während eines Überholmanövers mit einem Wohnmobil, das mit einem 35 und 36 Jahre alten Ehepaar und zwei zweijährigen Kindern besetzt war. Durch die Kollision kippte das Wohnmobil um und blieb auf der Seite liegen. Durch umherfliegende Trümmerteile der Unfallfahrzeuge wurde noch ein weiterer PKW eines 34-Jährigen auf der Gegenfahrbahn beschädigt. Der 30-Jährige Mercedesfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von ca. 0,19 Promille festgestellt wurde, wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Sein PKW wurde sichergestellt. Die Insassen des Wohnmobils wurden vermutlich nicht verletzt, wurden aber vorsorglich vom Rettungsdienst versorgt. Am Mercedes des Unfallverursachers entstand ein Schaden, den die Polizei auf ca. 30.000 Euro schätzt. Am Wohnmobil schätzt die Polizei den Schaden auf ca. 40.000 Euro. Den Schaden am PKW auf der Gegenfahrahn schätzt die Polizei auf ca. 500 Euro. Wohnmobil und Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter 06701-9190 zu melden. Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, zwei Streifen der Polizeiinspektion Alzey, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und 12 Kräften und die Feuerwehr Alzey mit zwei Fahrzeugen und 15 Kräften. Die A 61 ist zwischen der Anschlussstelle Bornheim und Gau-Bickelheim in Fahrtrichtung Koblenz derzeit noch für Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim leitet dort den Verkehr ab. Im nachgeordneten Streckennetz zwischen Bornheim und Gau-Bickelheim kommt es durch den Umleitungs- und Ausweichverkehr zu Verkehrsbehinderungen.

