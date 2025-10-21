Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis
Cloppenburg/Vechta (ots)
Molbergen - Unfall beim Abbiegen
Am Montag, den 20.10.2025, befuhr ein 65-jähriger LKW-Führer aus Emstek gegen 08:00 Uhr die Molberger Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Verlauf beabsichtigte er in den Neuendamm nach rechts abzubiegen. Beim Abbiegen ragte die Ladung des LKWs auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 52-jähriger Transporter-Fahrer aus Bremen stieß daraufhin mit dem LKW zusammen und verletzte sich leicht. Eine hinter dem Transporter fahrende 66-jährige PKW-Führerin aus Lastrup überfuhr in der Folge Trümmerteile. Insgesamt wurde der Schaden auf ca. 7000,- EUR geschätzt.
