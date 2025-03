Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Erfurter Innenstadt verletzte sich am Mittwochvormittag ein Fahrradfahrer schwer. Gegen 10:00 Uhr fuhr ein 41-jähriger LKW-Fahrer die Domstraße in Richtung Theaterplatz. Auf Höhe der Straße An den Graden beabsichtigte der Mann nach rechts auf den Domplatz abzubiegen, um dort zu wenden. Ein in gleicher Richtung fahrender 56-jähriger Fahrradfahrer wollte auf dem Gehweg an dem LKW vorbeifahren und geriet dabei vermutlich in den "toten Winkel". Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am LKW und dem Fahrrad beläuft sich auf etwa 550 Euro. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang. (DS)

