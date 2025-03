Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, welcher sich Mittwochmorgen in Erfurt ereignet hatte. Gegen 05:20 Uhr fuhr eine 54-jährige Ford-Fahrerin auf der B7 von Frienstedt zur Anschlussstelle A71. Auf der Gegenfahrbahn kam der Frau ein 28-jähriger Audi-Fahrer entgegen, der nach links abbiegen wollte. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der Audi-Fahrer den Vorrang der Ford-Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde die 54-Jährige verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos entstand Sachschaden von über 50.000 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Hergang machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0057545 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell