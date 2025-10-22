Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Lastrup - Fahren unter Alkoholeinfluss
Am Dienstag, 21. Oktober 2025 gegen 17:24 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Lastrup mit seinem Pkw die Hemmelter Straße. Zeugen meldeten den 40-Jährigen aufgrund seiner auffälligen Fahrweise. Einsatzkräfte der Polizei Löningen kontrollierten den Mann, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,07 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell