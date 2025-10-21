Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Wertstoffsammelstelle

In der Zeit von Samstag, den 18.10.2025 (14:00 Uhr) bis Montag, den 20.10.2025 (06:30 Uhr), begaben sich unbekannte Täter über den Zaun einer Wertstoffsammelstelle an der Ringstraße und öffneten in der Folge gewaltsam die Tür zu einer Büroräumlichkeit. Hier wurde Bargeld aus einer Kasse entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter 05493/913560 entgegen.

Damme - Heckscheibe eingeschlagen

Am Montag, den 20.10.2025, schlug ein unbekannter Täter zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr die Heckscheibe eines Citroen C 3 auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus an der Industriestraße ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Holdorf - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Am Montag, den 20.10.2025, wurde gegen 21:10 Uhr ein 23-jähriger PKW-Führer aus Steinfeld auf der Steinfelder Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Vortests heraus, dass der PKW zuvor unter dem Einfluss von THC geführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Es folgt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel.

Lohne - Vorfahrt missachtet - Eine Person verletzt

Am Montag, den 20.10.2025, befuhr ein 60-jähriger PKW-Führer aus Lohne die Brägeler Straße in Richtung Bergweg. Zeitgleich beabsichtigte ein 77-jähriger PKW-Führer aus Lohne von einem Grundstück an der Brägeler Straße auf diese in gleicher Fahrtrichtung aufzubiegen. Hierbei übersah er die Vorfahrt des 60-Jährigen, welcher bei dem Zusammenstoß verletzt wurde. Er wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf ca. 23000,- EUR geschätzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 19.10.2025, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 07:30 Uhr und 22:30 Uhr einen geparkten PKW VW Touran auf einem Parkplatz an der Straße An der Gräfte. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Gartenzaun beschädigt

In der Zeit von Sonntag, den 19.10.2025, 00:00 Uhr, bis Montag, den 20.10.2025, 11:10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Gartenzaun eines Grundstücks an der Schubertstraße. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Fahrradfahrerin stürzt - Verursachender PKW flüchtig

Am Montag, den 20.10.2025, befuhr gegen 17:50 Uhr eine 75-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta den rechtsseitigen Radweg der Ravensberger Straße in Fahrtrichtung Klemensstraße. Zeitgleich beabsichtigte ein unbekannter PKW-Führer von der Ravensberger Straße nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abzubiegen. Hierbei übersah er die Vorfahrt der 75-Jährigen. Diese musste stark abbremsen, kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Montag, den 20.10.2025, befuhr ein 64-jähriger LKW-Fahrer ohne deutschen Wohnsitz die B214 in Fahrtrichtung Holdorf. Zeitgleich beabsichtigte ein 64-jähriger PKW-Führer aus Steinfeld den Kreuzungsbereich der B214 von der Lohner Straße kommend in Richtung Große Straße zu überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der LKW-Fahrer ein für ihn geltendes Rotlicht, infolgedessen es zum Zusammenstoß kam und der Steinfelder leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 26000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell