Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg / Vechta - Diebstähle von Geldbörsen aus Einkaufswägen

Am Mittwoch, den 22.10.2025, ist es in zwei Verbrauchermärkten in Cloppenburg und Vechta zu Diebstählen von Geldbörsen aus Einkaufswägen gekommen. Unbekannte Täter nutzten einen geeigneten Moment aus, um an die frei zugänglichen Geldbörsen oder Handtaschen innerhalb der Einkaufswägen zu gelangen. In Summe wurden so ca. 500,- EUR Bargeld erbeutet, zudem kamen diverse Ausweisdokumente abhanden. Immer wieder werden solche Fälle von Diebstählen angezeigt. Daher weist die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ausdrücklich auf folgende Verhaltensweisen hin:

- Tragen Sie Geld oder sonstige Wertgegenstände immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm - Legen Sie Geldbörse oder sonstige Wertgegenstände nicht oben in Einkaufstaschen, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah - Lassen Sie Ihre Wertgegenstände oder im konkreten Fall den Einkaufswagen nie aus den Augen Weitere Informationen können unter www.polizei-beratung.de abgerufen werden.

Cloppenburg - Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Am Mittwoch, den 22.10.2025, befuhr eine 32-jährige PKW-Führerin aus Emstek die Eschstraße in Fahrtrichtung Sevelter Straße. Verkehrsbedingt musste die Emstekerin im Verlauf bremsen. Dies übersah ein nachfolgender 16-jähriger Rollerfahrer aus Cloppenburg. Trotz Bremsmanöver stürzte er seitlich auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Roller prallte in der Folge gegen den PKW der 32-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- EUR.

Lindern - Haustür beschädigt

Am Montag, den 20.10.2025, vernahm die Bewohnerin eines Hauses an der Bahnhofstraße gegen Mitternacht einen lauten Knall an der Haustür. Ein unbekannter Täter hatte die Verglasung der Haustür eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lindern unter 04472/932860 entgegen.

Löningen - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, den 22.10.2025, befuhr ein 41-jähriger PKW-Führer aus Nordenham die Menslager Straße und verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen PKW. Das Feld kam auf einem Feld zum Stehen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,32 Promille festgestellt werden. In der Folge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Garrel / Lohne - Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 22.10.2025, wurde gegen 11:10 Uhr ein 42-jähriger PKW-Führer aus Garrel einer Verkehrskontrolle auf der Böseler Straße unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer trotz bestehenden Fahrverbotes zum wiederholt mit einem PKW unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Kurze Zeit später setzte der Garreler seine Fahrt mit einem Zweitschlüssel fort, konnte allerdings gegen 12:20 Uhr in Lohne auf der Diepholzer Straße wiederum durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten werden. Hier wurde ihm auch der Zweitschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt wiederum untersagt. Ihn erwarten nun mehrere Verfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell