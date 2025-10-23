Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Einbruchschutz beginnt vor der Haustür - Polizei verstärkt unterwegs auf Präventionsstreife

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit und zum Tag des Einbruchschutzes am 26. Oktober 2025 intensiviert die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wieder ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruchdiebstählen. In den kommenden Tagen werden verstärkt sogenannte Präventionsstreifen in Wohngebieten durchgeführt. Dabei machen die Beamtinnen und Beamten gezielt auf offene Schwachstellen an Wohnhäusern aufmerksam - etwa gekippte Fenster, unverschlossene Türen oder offenstehende Garagentore bei Abwesenheit der Bewohnerinnen und Bewohner.

Obwohl die Einbruchszahlen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta seit Jahren erfreulich niedrig sind - aktuell liegt die Zahl bei rund 150 Fällen im Jahr 2024 - bleibt das Thema Einbruchsschutz hochaktuell. "Etwa ein Drittel aller Einbrüche scheitert an vorhandener Sicherheitstechnik. Das zeigt deutlich, wie effektiv bereits einfache mechanische Sicherungen sein können", erklärt Kriminalhauptkommissar Andreas Bonk, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.

Trotz geringer Fallzahlen - jeder Einbruch ist einer zu viel

Auch wenn die Statistik ein positives Bild zeichnet: Für die Betroffenen ist ein Einbruch in die Privatsphäre oft ein einschneidendes, mitunter traumatisierendes Erlebnis. Der Verlust des Sicherheitsgefühls in den eigenen vier Wänden wiegt häufig schwerer als der materielle Schaden. Genau deshalb setzt die Polizei neben der Strafverfolgung besonders auf Prävention.

Kostenlose Beratung und Informationsangebote

Die Polizei bietet kostenlose, individuelle und neutrale Beratungen zum Einbruchschutz an - sowohl für private Wohnhäuser als auch für gewerblich genutzte Objekte. Zusätzlich gibt es Vorträge für Gruppen, Vereine und Interessierte unter dem Motto "Einbrecher müssen draußen bleiben - Sicherheit rund ums Haus".

Wer einen Beratungstermin oder einen Vortrag vereinbaren möchte, kann sich direkt an KHK Andreas Bonk unter der Telefonnummer 04471/1860-108 wenden.

Weitere Informationen finden Sie auch online unter: www.k-einbruch.de www.polizei-beratung.de

Präventionsstreifen: Medienvertreter willkommen

Journalistinnen und Journalisten, die die Präventionsstreifen begleiten möchten, sind herzlich eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und ebenfalls über Herrn Bonk möglich.

Vorgesehene Einsatzgebiete:

- 27.10.2025, ab ca. 10:00 Uhr - Cloppenburg

- 28.10.2025, ab ca. 14:00 Uhr - Vechta

- 29.10.2025, ab ca. 15:00 Uhr - Friesoythe

Pressekontakt:

Kriminalhauptkommissar Andreas Bonk

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Telefon: 04471/1860-108 E-Mail: andreas.bonk@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell