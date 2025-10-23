PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Ohne Führerschein und Zulassung unterwegs

Am Mittwoch, den 22.10.2025, wurde gegen 16:00 Uhr ein 32-jähriger PKW-Führer aus Dinklage auf der Ahlhorner Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Streifenwagenbesatzung stellt fest, dass der Dinklager ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem waren am PKW polnische Kennzeichen angebracht, die allerdings nicht für den geführten PKW ausgegeben waren. Insofern führte der 32-Jährige den PKW ohne erforderliche Zulassung für den Straßenverkehr. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - PKWs stoßen zusammen - Zwei Leichtverletzte

Am Mittwoch, den 22.10.2025, befuhr ein 61-jähriger PKW-Führer aus Vechta den Visbeker Damm in Fahrtrichtung Vechta. Eine 28-jährige PKW-Führerin aus Vechta befuhr die Strecke in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte im Verlauf nach links in den Mühlendamm abzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 61-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 5000,- EUR.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Auch in Goldenstedt wurde am Mittwoch, den 22.10.2025, gegen 15:00 Uhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 22.10.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr einen geparkten PKW BMW 5er auf einem Parkplatz an der Tappehornstraße. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Damme - Unfall im Begegnungsverkehr / Beteiligter flüchtig

Am Mittwoch, den 22.10.2025, befuhr 41-jähriger LKW-Fahrer aus Bippen gegen 14:55 Uhr die Straße Ossenbeck / K 277. Ihm kam zu diesem Zeitpunkt ein LKW entgegen. Auf gleicher Höhe kam es zur Berührung der Seitenspiegel, welche beschädigt wurden. Der beteiligte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch Fort, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern. Der Schaden am LKW des Bippeners wurde auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 22.10.2025, kam es zwischen 11:30 Uhr und 12:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Straße Im Hofe. Demnach touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Mercedes B-Klasse und setzte seine Fahrt im Anschluss unerlaubt fort. Der Schaden wurde auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 11:19

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Wohnungseinbruchdiebstähle in unmittelbarer Nähe In der Zeit von Montag, den 20.10.2025, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, den 22.10.2025, 18:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Wohnzimmerfensters in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Schlehdornstraße. Im Nachgang wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:18

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg / Vechta - Diebstähle von Geldbörsen aus Einkaufswägen Am Mittwoch, den 22.10.2025, ist es in zwei Verbrauchermärkten in Cloppenburg und Vechta zu Diebstählen von Geldbörsen aus Einkaufswägen gekommen. Unbekannte Täter nutzten einen geeigneten Moment aus, um an die frei zugänglichen Geldbörsen oder Handtaschen innerhalb ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:00

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Einbruchschutz beginnt vor der Haustür - Polizei verstärkt unterwegs auf Präventionsstreife Mit Beginn der dunklen Jahreszeit und zum Tag des Einbruchschutzes am 26. Oktober 2025 intensiviert die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wieder ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruchdiebstählen. In den kommenden Tagen werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren