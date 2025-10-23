Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Visbek - Ohne Führerschein und Zulassung unterwegs

Am Mittwoch, den 22.10.2025, wurde gegen 16:00 Uhr ein 32-jähriger PKW-Führer aus Dinklage auf der Ahlhorner Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Streifenwagenbesatzung stellt fest, dass der Dinklager ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem waren am PKW polnische Kennzeichen angebracht, die allerdings nicht für den geführten PKW ausgegeben waren. Insofern führte der 32-Jährige den PKW ohne erforderliche Zulassung für den Straßenverkehr. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - PKWs stoßen zusammen - Zwei Leichtverletzte

Am Mittwoch, den 22.10.2025, befuhr ein 61-jähriger PKW-Führer aus Vechta den Visbeker Damm in Fahrtrichtung Vechta. Eine 28-jährige PKW-Führerin aus Vechta befuhr die Strecke in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte im Verlauf nach links in den Mühlendamm abzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 61-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 5000,- EUR.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Auch in Goldenstedt wurde am Mittwoch, den 22.10.2025, gegen 15:00 Uhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Vechta einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 22.10.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr einen geparkten PKW BMW 5er auf einem Parkplatz an der Tappehornstraße. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Damme - Unfall im Begegnungsverkehr / Beteiligter flüchtig

Am Mittwoch, den 22.10.2025, befuhr 41-jähriger LKW-Fahrer aus Bippen gegen 14:55 Uhr die Straße Ossenbeck / K 277. Ihm kam zu diesem Zeitpunkt ein LKW entgegen. Auf gleicher Höhe kam es zur Berührung der Seitenspiegel, welche beschädigt wurden. Der beteiligte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch Fort, ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern. Der Schaden am LKW des Bippeners wurde auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 22.10.2025, kam es zwischen 11:30 Uhr und 12:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Straße Im Hofe. Demnach touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Mercedes B-Klasse und setzte seine Fahrt im Anschluss unerlaubt fort. Der Schaden wurde auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

