Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Ohne Führerschein und Zulassung unterwegs Am Mittwoch, den 22.10.2025, wurde gegen 16:00 Uhr ein 32-jähriger PKW-Führer aus Dinklage auf der Ahlhorner Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Streifenwagenbesatzung stellt fest, dass der Dinklager ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem waren am PKW polnische Kennzeichen angebracht, die allerdings nicht für den ...

mehr