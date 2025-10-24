Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Freitag, 24. Oktober 2025 gegen 17:25 Uhr befuhr ein 47-jähriger Versmolder die B 213 in Cloppenburg aus Fahrtrichtung Stapelfeld kommend in Fahrtrichtung BAB 1. In Höhe der AS Cloppenburg-Mitte/Molbergen vollzog er einen Fahrstreifenwechsel vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen, um einem unbeteiligten Fahrzeug das Auffahren auf die B 213 zu ermöglichen. Dabei übersah er den Kastenwagen eines 31-jährigen Molbergers, der auf dem Überholfahrstreifen ebenfalls in Fahrtrichtung BAB 1 unterwegs war, so dass es zu einem seitlich versetzten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den dadurch verursachten Rampeneffekt wurde der Kastenwagen auf die Mittelleitplanke geworfen und anschließend wieder zurück auf den Überholfahrstreifen geschleudert, wo er zum Stehen kam. Der Molberger erlitt durch den Verkehrsunfall tödliche Verletzungen. Seine 24-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Versmolder sowie die beiden minderjährigen Mitfahrer blieben unverletzt. Seine Beifahrerin erlitt einen Schock. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

