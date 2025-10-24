PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Freitag, 24. Oktober 2025 gegen 17:25 Uhr befuhr ein 47-jähriger Versmolder die B 213 in Cloppenburg aus Fahrtrichtung Stapelfeld kommend in Fahrtrichtung BAB 1. In Höhe der AS Cloppenburg-Mitte/Molbergen vollzog er einen Fahrstreifenwechsel vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen, um einem unbeteiligten Fahrzeug das Auffahren auf die B 213 zu ermöglichen. Dabei übersah er den Kastenwagen eines 31-jährigen Molbergers, der auf dem Überholfahrstreifen ebenfalls in Fahrtrichtung BAB 1 unterwegs war, so dass es zu einem seitlich versetzten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den dadurch verursachten Rampeneffekt wurde der Kastenwagen auf die Mittelleitplanke geworfen und anschließend wieder zurück auf den Überholfahrstreifen geschleudert, wo er zum Stehen kam. Der Molberger erlitt durch den Verkehrsunfall tödliche Verletzungen. Seine 24-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Versmolder sowie die beiden minderjährigen Mitfahrer blieben unverletzt. Seine Beifahrerin erlitt einen Schock. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Walbröhl, PHK'in DSL'in ESD
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 11:19

    POL-CLP: Einzelmeldung der PI Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vorsicht vor Anlage-Betrug mit Kryptowerten Wie läuft die Masche ab? Die Täter werben mit schnellen Investitionserfolgen auf gefälschten Newsseiten. Sie nutzen Fotos von Prominenten Personen missbräuchlich und als Lockmittel. Eine Kontaktaufnahme läuft üblicherweise über Messengerdienste oder direkt per Telefon. Hierbei fordern die Täter Sie dazu auf Überweisungen zu tätigen. Unsere ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 11:03

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Pkw beschädigt Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Mittwoch, 22. Oktober 2025 17:00 Uhr bis Donnerstag, 23. Oktober 2025 08:00 Uhr einen Pkw, Opel Corsa in braun mit Wittlager (WTL) Ortskennung. Der Pkw war in der Elbinger Straße abgestellt worden. An der Heckscheibe entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 11:02

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren