PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der PI Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vorsicht vor Anlage-Betrug mit Kryptowerten

Wie läuft die Masche ab?

Die Täter werben mit schnellen Investitionserfolgen auf gefälschten Newsseiten. Sie nutzen Fotos von Prominenten Personen missbräuchlich und als Lockmittel. Eine Kontaktaufnahme läuft üblicherweise über Messengerdienste oder direkt per Telefon. Hierbei fordern die Täter Sie dazu auf Überweisungen zu tätigen.

Unsere Tipps

   - überweisen Sie niemals Geld auf Ihnen unbekannte Konten
   - übermittelt Sie keine sensiblen Daten wie Ausweisfotos, 
     Bankdaten oder Ihre Adresse
   - lassen Sie sich nicht von angeblichen Gewinnen oder möglichen 
     Auszahlungen dazu verleiten, mehr Geld zu überweisen

Andreas Bonk, Beauftragter für Kriminalprävention, und Juliane Northall, Ermittlerin im 3. Fachkommissariat, bieten drei Termine im gesamten Einsatzgebiet der PI Cloppenburg/Vechta für Präventionsgespräche rund um das Thema Anlagebetrug an.

   5. November - 19:00 bis 20:30 Uhr in Cloppenburg
   13. November - 19:00 bis 20:30 Uhr in Friesoythe
   24. November - 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr in Vechta

Hierzu ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Schreiben Sie hierfür einfach eine Mail an kryptobetrug@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 11:03

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Pkw beschädigt Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Mittwoch, 22. Oktober 2025 17:00 Uhr bis Donnerstag, 23. Oktober 2025 08:00 Uhr einen Pkw, Opel Corsa in braun mit Wittlager (WTL) Ortskennung. Der Pkw war in der Elbinger Straße abgestellt worden. An der Heckscheibe entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 11:02

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 11:01

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl aus Gartenschuppen Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 22. Oktober 2025 21:00 Uhr bis Donnerstag, 23. Oktober 2025 08:00 Uhr auf ein Grundstück im Schwanenweg, Dort verschafften sie sich Zutritt zu einem Gartenschuppen und entwendeten Werkzeug. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg entgegen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren