POL-CLP: Einzelmeldung der PI Cloppenburg/Vechta

Vorsicht vor Anlage-Betrug mit Kryptowerten

Wie läuft die Masche ab?

Die Täter werben mit schnellen Investitionserfolgen auf gefälschten Newsseiten. Sie nutzen Fotos von Prominenten Personen missbräuchlich und als Lockmittel. Eine Kontaktaufnahme läuft üblicherweise über Messengerdienste oder direkt per Telefon. Hierbei fordern die Täter Sie dazu auf Überweisungen zu tätigen.

Unsere Tipps

- überweisen Sie niemals Geld auf Ihnen unbekannte Konten - übermittelt Sie keine sensiblen Daten wie Ausweisfotos, Bankdaten oder Ihre Adresse - lassen Sie sich nicht von angeblichen Gewinnen oder möglichen Auszahlungen dazu verleiten, mehr Geld zu überweisen

Andreas Bonk, Beauftragter für Kriminalprävention, und Juliane Northall, Ermittlerin im 3. Fachkommissariat, bieten drei Termine im gesamten Einsatzgebiet der PI Cloppenburg/Vechta für Präventionsgespräche rund um das Thema Anlagebetrug an.

5. November - 19:00 bis 20:30 Uhr in Cloppenburg 13. November - 19:00 bis 20:30 Uhr in Friesoythe 24. November - 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr in Vechta

Hierzu ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Schreiben Sie hierfür einfach eine Mail an kryptobetrug@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

