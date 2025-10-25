Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 24./ 25.10.2025 25.10.2025, 11:57 Uhr

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl von 2 E-Bike

Am 24.10.2025, in der Zeit von 20:50 Uhr bis 22:20 Uhr kam es in der Ferdinand-Porsche-Str. in 26683 Saterland zu dem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Das E-Bike stand verschlossen auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios zwischen den Ortschaften Ramsloh und Strücklingen. Weiterhin wurde am selben Abend zwischen 22:30 Uhr bis 23:25 Uhr ein hochwertiges E-Bike in der Molkereistraße in Ramsloh entwendet. Das E-Bike stand verschlossen vor einer Lokalität/ Sportsbar. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 7.500 EUR . Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04491/9339-0 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl aus Wohnhaus

Am 24.10.2025, zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr kam es im Holunderweg in Friesoythe zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus. Bislang unbekannter Täter betrat das Wohnhaus und entwendete aus einem Raum einen Tresor. Im Anschluss konnte der Täter unentdeckt das Haus verlassen. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 4.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter 04491/9339-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell