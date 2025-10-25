Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag, 24.10.2025 zwischen 17:05 Uhr und 17:25 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Actionmarkt/ GS Agri-Markt, Dinklager Straße 74, in 49393 Lohne, zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Aussteigen aus seinem Fahrzeug mit der Tür den abgeparkten PKW der Geschädigte. An diesem entstand ein Sachschaden. Bislang gab sich kein Unfallverursacher zu erkennen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lohne 04442-808460 zu melden.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 24.10.2025, gegen 17:00 Uhr, wurde ein 29-jähriger Dinklager mit seinem Pkw auf der Clemens-August-Straße kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am 24.10.2025 zwischen 17:05 Uhr und 17:30 Uhr befuhr ein Pkw die Straße "Im Krimpel" aus Richtung Große Straße kommend. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Steinfeld 05492 960660 zu melden.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am 24.10.2025 um 22:50 Uhr fuhr ein bislang unbekannter PJW-Fahrer auf dem Visbeker Damm in Fahrtrichtung Vechta in Visbek. Der PKW kam im Begegnungsverkehr auf die Fahrbahn einer entgegenkommenden 20-jährigen PKW-Fahrerin aus Vechta, wodurch diese nach rechts ausweichen musste und einen Leitpfosten mit dem rechten Seitenspiegel touchierte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Vechta unter der Tel. 04441 943-0 zu melden.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 25.10.2025, gegen 01:25 Uhr, befuhr ein 47- jähriger Rumäne mit seinem Pkw die Brägeler Straße. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass dieser lediglich in Besitz einer moldawischen Fahrerlaubnis ist und er seinen Wohnsitz seit mehr als sechs Monaten in der Bundesrepublik begründet. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 24.10.2025, gegen 22:42 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Steinfelder mit seinem Pkw die Große Straße in Steinfeld. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Am Freitag, 24.10.2025, gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Lohner mit dem Pkw seines Vaters die Dinklager Straße in Lohne, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter Alkoholbeeinflussung stand. Der Vater fuhr seinem Sohn hinterher und konnte ihn schließlich ausbremsen und zum Anhalten bewegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 23.10.25, gg. 17.10 Uhr, befuhr ein Pkw, vermtl. Transporter, die Straße Vechtaer Marsch in Vechta in Rtg. Bokerner Damm. Hier touchierte er den Aussenspiegel eines abgeparkten Pkw und beschädigte diesen. Der Fahrzeugführer stieg aus und schaute sich den Schaden an. Danach verließ er den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta -04441-9430- in Verbindung zu setzen.

