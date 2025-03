POL-DN: 69-Jähriger stürzt mit seinem Kleinkraftrad

Düren (ots) - Von der Polizei auf frischer Tat ertappt wurde in der Marienstraße in der Nacht von Donnerstag (20.03.2025) auf Freitag (21.03.2025) ein 40-jähriger Mann. Er war in eine Praxis eingebrochen. Der Mann aus Düren fiel den Beamten der Kriminalpolizei Düren gegen 02:25 Uhr auf, als er das Gelände der Praxis in der Marienstraße verließ. Nachdem er sich zunächst im Stadtgebiet aufgehalten hatte, kehrte er ...

