POL-HS: Sattelauflieger gerät in Brand
Wassenberg (ots)
Ein Reifen eines Sattelaufliegers, der an der Rurtalstraße stand, geriet am 3. November (Montag), gegen 1 Uhr in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Brandstiftung handeln. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell