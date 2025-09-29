Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autofahrer unter Amphetamineinfluss

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). Am Abend des 29. September 2025 kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen Pkw-Fahrer im Süden der Kleinstadt Bockenem.

Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Urinvortest bestätigte den Verdacht auf Amphetamin-Konsum. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte beim Beschuldigten eine geringe Menge der Droge fest, welche beschlagnahmt wurde.

Der Mann wurde zur Durchführung einer Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Da der Beschuldigte bereits in der Vergangenheit wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln polizeilich in Erscheinung getreten ist, drohen ihm nun empfindliche Konsequenzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell