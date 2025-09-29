POL-HI: Einbruchdiebstahl in Banteln
Hildesheim (ots)
(fkl) In dem Zeitraum vom 27.09.2025, 15:30 Uhr bis 29.09.2025, 06:50 Uhr kam es in einer Kindertagesstätte in der Berliner Straße in 31028 Gronau OT Banteln zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im weiteren Verlauf wurden diverse Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 2200 Euro. Zeugen, die Angaben zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/93380 in Verbindung zu setzen.
