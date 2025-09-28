Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Hildesheim (ots)

Norstemmen - (jb) Zu einem Verkehrsunfall kam es am 28.09.25, gg. 16.15 Uhr an der Kreuzung An der Zuckerfabrik/Zum Klay. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer die Straße An der Zuckerfabrik aus Richtung der Rössinger Kreisel in südliche Richtung. Zeitgleich wollte eine 23-jährige Hildesheimerin mit ihrem VW von der Zufahrt des VSV Rössing nach links auf die Straße An der Zuckerfabrik einfahren. Hierbei übersieht sie den Motorradfahrer, wodurch es zu Kollision kommt. Durch den Zusammenstoß verletzt sich der Motorradfahrer aus Salzhemmendorf schwer. Er wird in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 8000 Euro.

