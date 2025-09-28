POL-HI: Mofa brennt während der Fahrt
Hildesheim (ots)
Sarstedt (jb) - Am 28.09.2025, gg. 16.40 Uhr kam es zu einem Brand eines Kleinkraftrades. Der 16- jährige Fahrzeugführer befuhr damit die Straße Wellweg, als er bemerkte, dass sein Fahrzeug Feuer gefangen hatte. Der Fahrer hielt an und konnte unverletzt von seinem Roller absteigen. Mofa wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht, es entstand jedoch Totalschaden. Ebenso entstand durch die Hitze ein Schaden am Asphalt. Nach derzeitigem Stand trat aus dem zu vollen Tank Benzin aus, welches sich am Auspuff entzündete.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt
Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell