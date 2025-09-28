Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mofa brennt während der Fahrt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - Am 28.09.2025, gg. 16.40 Uhr kam es zu einem Brand eines Kleinkraftrades. Der 16- jährige Fahrzeugführer befuhr damit die Straße Wellweg, als er bemerkte, dass sein Fahrzeug Feuer gefangen hatte. Der Fahrer hielt an und konnte unverletzt von seinem Roller absteigen. Mofa wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht, es entstand jedoch Totalschaden. Ebenso entstand durch die Hitze ein Schaden am Asphalt. Nach derzeitigem Stand trat aus dem zu vollen Tank Benzin aus, welches sich am Auspuff entzündete.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell