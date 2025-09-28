PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mofa brennt während der Fahrt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - Am 28.09.2025, gg. 16.40 Uhr kam es zu einem Brand eines Kleinkraftrades. Der 16- jährige Fahrzeugführer befuhr damit die Straße Wellweg, als er bemerkte, dass sein Fahrzeug Feuer gefangen hatte. Der Fahrer hielt an und konnte unverletzt von seinem Roller absteigen. Mofa wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht, es entstand jedoch Totalschaden. Ebenso entstand durch die Hitze ein Schaden am Asphalt. Nach derzeitigem Stand trat aus dem zu vollen Tank Benzin aus, welches sich am Auspuff entzündete.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 05:21

    POL-HI: Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (weh) - Zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in der Voss-Straße in Sarstedt ist es am 27.09.2025, gegen 23:40 Uhr, gekommen. Hierbei wurde das Bushaltestellenhäuschen durch die bislang unbekannten Täter mit Graffiti besprüht. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu den unbekannten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 05:15

    POL-HI: Verkehrsunfall mit Sperrung der B 444

    Hildesheim (ots) - SÖHLDE/Nettlingen (hep): Am 27.09.2025, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich auf der B 444, zwischen Nettlingen und Grasdorf, ein Verkehrsunfall. Ein Kleintransporter befuhr die B 444 von Nettlingen in Richtung Grasdorf und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit Verkehrsschildern und der Leitplanke kippte der Kleintransporter auf die rechte Seite und kam im Graben ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 12:36

    POL-HI: Heckscheibe mittels Zwille und Murmel beschädigt

    Hildesheim (ots) - Sarstedt, Selma-Lagerlöf-Straße 15 (kb) - Am 26.09.2025, gegen 19:30 Uhr, kommt es in der Selma-Lagerlöf-Straße zu einer Sachbeschädigung. Dabei schießt ein unbekannter Täter vermutlich mit Hilfe einer Zwille, eine Murmel durch die Heckscheibe des geparkten Pkw und beschädigt diese. Der unbekannte Täter flüchtet daraufhin in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeug:innen, die den Vorfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren