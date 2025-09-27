Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Heckscheibe mittels Zwille und Murmel beschädigt

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Selma-Lagerlöf-Straße 15 (kb) - Am 26.09.2025, gegen 19:30 Uhr, kommt es in der Selma-Lagerlöf-Straße zu einer Sachbeschädigung. Dabei schießt ein unbekannter Täter vermutlich mit Hilfe einer Zwille, eine Murmel durch die Heckscheibe des geparkten Pkw und beschädigt diese. Der unbekannte Täter flüchtet daraufhin in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeug:innen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Rufnummer 05066/9850 zu melden.

