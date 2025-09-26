POL-HI: Polizei kontrolliert Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer in der Fußgängerzone
Hildesheim (ots)
HILDESHEIM - (jpm) Sowohl am vergangenen Freitag (19.09.2025) als auch gestern (25.09.2025) haben Beamte der Innenstadtwache Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer kontrolliert, welche die Fußgängerzone widerrechtlich befahren haben.
In diesem Zusammenhang wurden am letzten Freitag 19 und gestern 16 Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Darüber hinaus wurde gestern ein E-Scooter-Fahrer angehalten, der ohne erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs war. Gegen den Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.
Die Resonanz von Bürgerinnen und Bürgern auf die Aktionen war durchweg positiv.
Die Innenstadtwache hat weitere Kontrollen angekündigt.
