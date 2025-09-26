PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei kontrolliert Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer in der Fußgängerzone

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Sowohl am vergangenen Freitag (19.09.2025) als auch gestern (25.09.2025) haben Beamte der Innenstadtwache Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer kontrolliert, welche die Fußgängerzone widerrechtlich befahren haben.

In diesem Zusammenhang wurden am letzten Freitag 19 und gestern 16 Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet. Darüber hinaus wurde gestern ein E-Scooter-Fahrer angehalten, der ohne erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs war. Gegen den Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Die Resonanz von Bürgerinnen und Bürgern auf die Aktionen war durchweg positiv.

Die Innenstadtwache hat weitere Kontrollen angekündigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 11:00

    POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen an der B 243 in Bockenem

    Hildesheim (ots) - BOCKENEM (lud) Immer wieder sind Verkehrsunfälle unter anderem auch auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Zur Verkehrsüberwachung und Prävention von Unfällen gehören daher auch Geschwindigkeitsmessungen. Am 26.09.2025 in der Zeit von 08:50 Uhr bis 09:40 Uhr wurden durch die Polizei Bad Salzdetfurth Geschwindigkeitskontrollen an der B 243 zwischen den Ortschaften Mahlum und Bockenem in ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:30

    POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth beendet Trunkenheitsfahrt

    Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE (lud) Am 24.09.2025, gegen 23:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen E-Scooter-Fahrer in der Hauptstraße in 31195 Lamspringe. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle und Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde bei dem 32-Jährigen aus der Gemeinde Lamspringe eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest, welcher knapp 1,48 ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 14:31

    POL-HI: Autobahnpolizei stoppt zwei berauschte Fahrzeugführer

    Hildesheim (ots) - Burgdorf (LK Wolfenbüttel) / Bad Salzdetfurth (LK Hildesheim) - (gle) - Am Donnerstag, den 25.09.2025, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim zwei Verkehrskontrollen durch, bei denen jeweils ein Kleintransporter kontrolliert wurde. Bei beiden Fahrzeugführern konnten neben diversen Ordnungswidrigkeiten auch jeweils eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren