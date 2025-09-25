PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autobahnpolizei stoppt zwei berauschte Fahrzeugführer

Hildesheim (ots)

Burgdorf (LK Wolfenbüttel) / Bad Salzdetfurth (LK Hildesheim) - (gle) - Am Donnerstag, den 25.09.2025, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim zwei Verkehrskontrollen durch, bei denen jeweils ein Kleintransporter kontrolliert wurde. Bei beiden Fahrzeugführern konnten neben diversen Ordnungswidrigkeiten auch jeweils eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden.

Gegen 10:00 Uhr kontrollierte die Streifenwagenbesatzung einen 39-Jährigen aus dem Landkreis Goslar auf dem Autohof Westerlinde an der BAB 39. Dieser hatte zuvor seinen Transporter über die BAB 39 in Richtung Kassel geführt und war den Beamten wegen des desolaten Zustandes des Transporters aufgefallen. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle ergab sich schnell der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Amphetamin das Fahrzeug geführt hat. Dies bestätigte auch ein entsprechender Vortest. Der Betroffene wurde daher einem Krankenhaus in Salzgitter zugeführt, wo dieser sich einer Blutprobe unterziehen musste.

Auf dem Rückweg zur Dienststelle der Beamten fiel diesen gegen 11:30 Uhr erneut ein Transporter auf. Diesmal auf der BAB 7 zwischen Derneburg und der Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde Ost. Das Fahrzeug schwankte stark, sodass die Beamten die Vermutung hatten, dass dieses überladen sein könnte. Im Rahmen einer auf der Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde durchgeführten Kontrolle erhärtete sich der Verdacht nicht. Jedoch ergaben sich auch bei diesem Fahrzeugführer Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Vortest reagierte positiv auf THC. Der Fahrzeugführer wurde daher einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt, wo sich auch er einer Blutprobe unterziehen musste. Da der 24-Jährige über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügt, musste dieser eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe hinterlegen und wurde erst anschließend entlassen.

Das Führen von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stellt ein hohes Risiko für die Sicherheit im Straßenverkehr dar. Verstöße werden bei der ersten Feststellung in der Regel mit einer Geldbuße von mindestens 500,- Euro, einem Punkt und einem Monat Fahrverbot geahndet. Die Autobahnpolizei wird auch in Zukunft im Rahmen von Verkehrskontrollen die Verkehrstüchtigkeit von Fahrzeugführern kontrollieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 11:07

    POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Hildesheim (ots) - Sarstedt, Ostertorstraße (weh) - Am 24.09.2025, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr, kommt es in der Ostertorstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW und entfernt sich daraufhin vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Die Polizei bittet Zeug:innen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der / dem ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 08:03

    POL-HI: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - BOCKENEM (hep): Am 24.09.2025, gegen 19:00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Mahlumer Straße, 31167 Bockenem, Höhe Steinmetzweg, einen PKW mit einem schwarzen Farbstift, indem sie ein Hakenkreuz auf die Motorhaube auftrugen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können oder verdächtige Personen wahrgenommen haben, ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 00:53

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Groß Düngen - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH/Groß Düngen (hep): Am 23.09.2025, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 11:30 Uhr, kam es in der Joseph-Müller-Straße in 31162 Bad Salzdetfurth OT Groß Düngen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Wenden gegen einen gemauerten Pfeiler und beschädigte diesen. Zeugen, die den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren