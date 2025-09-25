Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Groß Düngen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/Groß Düngen (hep):

Am 23.09.2025, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 11:30 Uhr, kam es in der Joseph-Müller-Straße in 31162 Bad Salzdetfurth OT Groß Düngen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Wenden gegen einen gemauerten Pfeiler und beschädigte diesen.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell