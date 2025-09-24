Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - Am 24.09.2025, zwischen 07:50 Uhr und 13:30 Uhr, wurde an einer Schule im Wellweg ein Fahrrad entwendet. Das olivfarbene Mountainbike der Marke Cube stand angeschlossen an einem Fahrradständer der Schule. Die Täter durchtrennen das Drahtschloss. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu melden.

