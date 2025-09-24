PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - Am 24.09.2025, zwischen 07:50 Uhr und 13:30 Uhr, wurde an einer Schule im Wellweg ein Fahrrad entwendet. Das olivfarbene Mountainbike der Marke Cube stand angeschlossen an einem Fahrradständer der Schule. Die Täter durchtrennen das Drahtschloss. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren