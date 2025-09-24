PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wrisbergholzen- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Hildesheim (ots)

WRISBERGHOLZEN (cmü). Am 24.09.2025 um 12:15 Uhr erhielt die Polizei Alfeld Kenntnis von einem Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Langenholzen und Wrisbergholzen. Gemeldet wurde ein Pkw, der von der Fahrbahn abgekommen war. Zum Verletzungsbild der unfallbeteiligten Personen war zunächst nichts bekannt. Aus diesem Grund wurden neben einem Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Langeholzen, Sack und Alfeld an die Unfallstelle entsandt. Vor Ort stellte sich heraus, dass die alleinbeteiligte 19- jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hildesheim nur leicht verletzt war. Diese wurde vorsorglich mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Während der Unfallaufnahme und bis zur Bergung des PKW durch ein Abschleppunternehmen war die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. In Folge der Sperrung kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen, jedoch mussten einige Verkehrsteilnehmer auf Umleitungsstrecken ausweichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Alfeld
Ravenstraße 8
31061 Alfeld

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren