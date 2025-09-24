Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wrisbergholzen- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Hildesheim (ots)

WRISBERGHOLZEN (cmü). Am 24.09.2025 um 12:15 Uhr erhielt die Polizei Alfeld Kenntnis von einem Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Langenholzen und Wrisbergholzen. Gemeldet wurde ein Pkw, der von der Fahrbahn abgekommen war. Zum Verletzungsbild der unfallbeteiligten Personen war zunächst nichts bekannt. Aus diesem Grund wurden neben einem Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Langeholzen, Sack und Alfeld an die Unfallstelle entsandt. Vor Ort stellte sich heraus, dass die alleinbeteiligte 19- jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hildesheim nur leicht verletzt war. Diese wurde vorsorglich mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Während der Unfallaufnahme und bis zur Bergung des PKW durch ein Abschleppunternehmen war die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. In Folge der Sperrung kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen, jedoch mussten einige Verkehrsteilnehmer auf Umleitungsstrecken ausweichen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell