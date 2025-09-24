Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Jugendlicher nach Begehung mehrerer Straftaten in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Kräfte der Polizei Hildesheim haben heute Morgen, 24.09.2025, einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 16-Jährigen aus Hildesheim vollstreckt. Dem Jugendlichen werden in diesem Zusammenhang mehrere Taten zur Last gelegt.

So steht er umfangreichen Ermittlungen zufolge in dringendem Tatverdacht, im Februar dieses Jahres neben sieben weiteren und zur Tatzeit 14 bis 25 Jahre alten Beschuldigten an einem schweren Raub zum Nachteil einer damals 17-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Dabei wurden dem Opfer unter Anwendung von Schlägen und Tritten mehrere Gegenstände weggenommen.

Im März soll er nach jetzigen Erkenntnissen mit einem weiteren 14-jährigen Mitbeschuldigten gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen sein und hierbei Bargeld, Schmuck sowie eine EC-Karte entwendet haben. Mit der Karte soll er am selben Tag widerrechtlich Geld an einem Geldausgabeautomaten abgehoben haben.

Im Juni soll der 16-Jährige ein Kleinkraftrad gestohlen haben, das von der Polizei vor seiner Wohnanschrift gefunden wurde.

Darüber hinaus ist der Jugendliche über einen längeren Zeitraum durch die Begehung diverser anderer Straftaten, bei denen es sich vornehmlich um Eigentumsdelikte handelt, in Erscheinung getreten. Seit dem vergangenen Jahr wird er von der Staatsanwaltschaft als sogenannter jugendlicher Intensivtäter geführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht nun einen Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungsgefahr gegen den 16-Jährigen. Nachdem ein Richter ihm den Beschluss heute Mittag verkündet hatte, wurde der Jugendliche in eine Jugendanstalt gebracht.

Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

