POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Tatverdächtige nach Raub am Bahnhof in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Hildesheim wurde am Montagnachmittag, 22.09.2025, am Hildesheimer Bahnhof Opfer eines Raubes. Zwei 21-Jährige und ein 16-Jähriger stehen im Verdacht, die Tat gemeinschaftlich begangen zu haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen die Tatverdächtigen den 16-Jährigen im Bahnhofsgebäude umringt und ihm unter Androhung von Gewalt eine Marken-Umhängetasche abgenommen haben. Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, informierten kurz nach der Tat die Bundespolizei und gaben zudem eine detaillierte Beschreibung sowie die Fluchtrichtung der Tatverdächtigen an.

Anhand dieser Angaben entdeckten die Beamten die Beschuldigten anschließend in einem Zug, der an einem der Bahnsteige stand, nahmen sie vorläufig fest und übergaben sie im weiteren Verlauf an zwischenzeitlich hinzugezogene Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Hildesheim. Darüber hinaus wurde das Raubgut in dem Zug gefunden und sichergestellt.

Das Amtsgericht folgte gestern einem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft gegen die Tatverdächtigen an, wobei der U-Haftbefehl gegen den 16-Jährigen gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Die beiden 21-Jährigen wurden in Justizvollzugsanstalten überführt.

Eventuelle Presseanfragen werden im vorliegenden Fall ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim

