Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum/Adlum - (jb) Am 23.09.25, 11.45 Uhr kam es auf der Brinkstr. in Adlum zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 53-jähriger Algermissener befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine und zwei Anhängern die genannte Straße in Richtung Ortsmitte. Da vor ihm ein Nissan am rechten Fahrbahnrand geparkt war, wollte dieser sein Fahrzeuggespann links vorbeilenken. Zeitgleich kam ihm aus der Gegenrichtung ein schwarzer SUV der Marke BMW mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Algermissener seine Zugmaschine nach rechts und fuhr auf den geparkten Pkw trotz Bremsung auf. Der Fahrer des SUV hielt kurz an und fragte nach dem Befinden des Schlepperfahrers. Gleich darauf fuhr der Mann weiter. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Auskunft über den ca. 30-35 Jahre alten und schlanken SUV-Fahrer geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

