Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Ostertorstraße (weh) - Am 24.09.2025, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr, kommt es in der Ostertorstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW und entfernt sich daraufhin vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Die Polizei bittet Zeug:innen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der / dem Unfallflüchtigen geben können, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Rufnummer 05066/9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell