POL-HI: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hep): Am 24.09.2025, gegen 19:00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Mahlumer Straße, 31167 Bockenem, Höhe Steinmetzweg, einen PKW mit einem schwarzen Farbstift, indem sie ein Hakenkreuz auf die Motorhaube auftrugen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können oder verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bockenem, tel. Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

