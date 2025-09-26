PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen an der B 243 in Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (lud)

Immer wieder sind Verkehrsunfälle unter anderem auch auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Zur Verkehrsüberwachung und Prävention von Unfällen gehören daher auch Geschwindigkeitsmessungen.

Am 26.09.2025 in der Zeit von 08:50 Uhr bis 09:40 Uhr wurden durch die Polizei Bad Salzdetfurth Geschwindigkeitskontrollen an der B 243 zwischen den Ortschaften Mahlum und Bockenem in 31167 Bockenem durchgeführt. Dabei wurden insgesamt zehn Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der höchste gemessene Wert lag bei 107 km/h bei erlaubten 70 km/h. Der Fahrzeugführerin droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro zuzüglich Verfahrenskosten sowie ein "Punkt in Flensburg".

Darüber hinaus wurden Gespräche mit den betroffenen Verkehrsteilnehmern geführt.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen dar, daher wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

