POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth beendet Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (lud)

Am 24.09.2025, gegen 23:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen E-Scooter-Fahrer in der Hauptstraße in 31195 Lamspringe.

Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle und Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde bei dem 32-Jährigen aus der Gemeinde Lamspringe eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest, welcher knapp 1,48 Promille ergab, bestätigte den Verdacht vor Ort.

Zum Nachweis der Alkoholbeeinflussung wurde der Lamspringer in ein Seesener Krankenhaus verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren gem. § 316 StGB (Trunkenheit im Verkehr) eingeleitet. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

