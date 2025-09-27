PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autobahnpolizei beendet Trunkenheitsfahrt nach Zeugenhinweis

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Holle (fau) Am gestrigen Freitag, 26.09.2025, erhielten die Kollegen der Autobahnpolizei Hildesheim einen Hinweis auf einen schlangenlinienfahrenden Transporter. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde ein Fahrzeugführer gemeldet, welcher Schlangenlinien auf der Autobahn 39 in Richtung Autobahn 7, Fahrtrichtung Kassel fahre. Die Kollegen der Autobahnpolizei konnten unmittelbar telefonischen Kontakt zum Zeugen aufnehmen und sich so über den aktuellen Standort informieren und auch bereits Fahrauffälligkeiten notieren. Durch das vorbildliche Verhalten des Zeugen war es möglich den PKW schließlich im Bereich der Stadt Seesen anzuhalten und zu kontrollieren. Bei der Kontrolle des 37-Jährigen Mannes aus Bad Hersfeld konnte schnell eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von 1,04 Promille. In Verbindung mit den Fahrauffälligkeiten wurde gegen den Mann ein Strafverfahren nach § 316 StGB -Trunkenheit in Verkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein besonderer Dank gibt hier dem Zeugen der bis zum Eintreffen der Polizei den aktuellen Standort übermittelt hat - hier natürlich ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Weiter konnten die Beamten der Autobahnpolizei ihre Einsatzmittel voll ausschöpfen. Mittels Bodycam konnte das Fahrverhalten des Fahrzeugführers beweissicher festgehalten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

