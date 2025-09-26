Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Heyersum und Betheln auf der L480

Hildesheim (ots)

(sud) Am Mittwoch, den 24.09.2025, ist es auf der L480 zwischen Heyersum und Betheln gegen 09:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein aus Richtung Heyersum kommender, bisher unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Kastenwagens schnitt in einer Kurve die Fahrbahn des ihm entgegenkommenden Geschädigten, wobei sich die beiden linken Außenspiegel der Fahrzeuge touchierten. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

