Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle

Hildesheim (ots)

Sarstedt (weh) - Zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in der Voss-Straße in Sarstedt ist es am 27.09.2025, gegen 23:40 Uhr, gekommen. Hierbei wurde das Bushaltestellenhäuschen durch die bislang unbekannten Täter mit Graffiti besprüht. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu den unbekannten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 zu melden.

