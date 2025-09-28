Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit Sperrung der B 444

Hildesheim (ots)

SÖHLDE/Nettlingen (hep):

Am 27.09.2025, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich auf der B 444, zwischen Nettlingen und Grasdorf, ein Verkehrsunfall. Ein Kleintransporter befuhr die B 444 von Nettlingen in Richtung Grasdorf und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit Verkehrsschildern und der Leitplanke kippte der Kleintransporter auf die rechte Seite und kam im Graben zum Stehen. Der 32-jährige Fahrzeugführer wurde dabei nicht verletzt und konnte recht schnell aus dem Kfz befreit werden. Vor Ort erhärtete sich für die aufnehmende Funkstreifenwagenbesatzung des PK Bad Salzdetfurth der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest mit einem Wert von über 2 Promille bestätigte die Vermutung, woraufhin er zur Polizeiinspektion Hildesheim transportiert wurde und er sich dort einer Blutprobe unterziehen musste. Da der 32-Jährige über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügt, musste dieser eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe hinterlegen und wurde anschließend entlassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen § 315 c StGB Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Strecke bis 19:30 Uhr voll gesperrt werden. Neben zwei Funkstreifenwagenbesatzungen des PK Bad Salzdetfurth waren auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei Sarstedt, ein örtliches Abschleppunternehmen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Söhlde, Nettlingen und Bettrum sowie ein Rettungswagen eingesetzt. Der Gesamtschaden dürfte in einem niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

