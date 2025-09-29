Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sexuelle Belästigung

Hildesheim (ots)

Harsum / Hüddesum (jb) - Im Rahmen des Reiterfestes in Hüddesum kam es am 28.09.25, gg. 01:10 Uhr zu einer sexuellen Belästigung vor dem Festzelt. Eine männliche Person sprach dort eine dort sitzende 21-jährige Frau an, die jedoch in Ruhe gelassen werden wollte. Hierauf beleidigte der Mann das Opfer und griff ihr kurz in den Schritt, bevor die Frau ihm die Hand wegschlagen konnte. Im weiteren Verlauf kam es zu einem verbalen Disput und einem Gerangel. Dies bemerkten Mitarbeiter der Security, die Eingriffen und den Verursacher vom Gelände führte. Die 21-Jährige erstatte kurz darauf Anzeige bei vor Ort anwesenden Polizeibeamten, die jedoch den Täter nicht mehr auffinden konnten. Der Täter wird auf Mitte 20 geschätzt, 185 cm groß, schlank, blondhaarig mit Oberlippenbart. Er trug einen blauen Pullover. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter unter 05066/9850.

