PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Liveticker 110

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am kommenden Mittwoch, 01.10.2025, berichtet die Polizei Hildesheim von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf WhatsApp, "Polizei Hildesheim" https://fcld.ly/whatsapphi, und Instagram, "Polizei Hildesheim" https://fcld.ly/polizei.hildesheim, direkt aus ihrem Einsatzalltag.

Mit dem Liveticker möchte die Polizei Einblicke in die tägliche Arbeit des Einsatz- und Streifendienstes ermöglichen und gleichzeitig ihre offiziellen Informationskanäle bekannter machen. So soll sichergestellt werden, dass im Ernstfall - etwa bei größeren Einsatzlagen - noch mehr Menschen direkt und zuverlässig von der Polizei erreicht werden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 02:09

    POL-HI: Sexuelle Belästigung

    Hildesheim (ots) - Harsum / Hüddesum (jb) - Im Rahmen des Reiterfestes in Hüddesum kam es am 28.09.25, gg. 01:10 Uhr zu einer sexuellen Belästigung vor dem Festzelt. Eine männliche Person sprach dort eine dort sitzende 21-jährige Frau an, die jedoch in Ruhe gelassen werden wollte. Hierauf beleidigte der Mann das Opfer und griff ihr kurz in den Schritt, bevor die Frau ihm die Hand wegschlagen konnte. Im weiteren Verlauf kam es zu einem verbalen Disput und einem Gerangel. ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 19:41

    POL-HI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

    Hildesheim (ots) - Norstemmen - (jb) Zu einem Verkehrsunfall kam es am 28.09.25, gg. 16.15 Uhr an der Kreuzung An der Zuckerfabrik/Zum Klay. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer die Straße An der Zuckerfabrik aus Richtung der Rössinger Kreisel in südliche Richtung. Zeitgleich wollte eine 23-jährige Hildesheimerin mit ihrem VW von der Zufahrt des VSV Rössing nach links auf die Straße An der ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 19:12

    POL-HI: Mofa brennt während der Fahrt

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (jb) - Am 28.09.2025, gg. 16.40 Uhr kam es zu einem Brand eines Kleinkraftrades. Der 16- jährige Fahrzeugführer befuhr damit die Straße Wellweg, als er bemerkte, dass sein Fahrzeug Feuer gefangen hatte. Der Fahrer hielt an und konnte unverletzt von seinem Roller absteigen. Mofa wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht, es entstand jedoch Totalschaden. Ebenso entstand durch die Hitze ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren