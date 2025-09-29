Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Liveticker 110

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am kommenden Mittwoch, 01.10.2025, berichtet die Polizei Hildesheim von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf WhatsApp, "Polizei Hildesheim" https://fcld.ly/whatsapphi, und Instagram, "Polizei Hildesheim" https://fcld.ly/polizei.hildesheim, direkt aus ihrem Einsatzalltag.

Mit dem Liveticker möchte die Polizei Einblicke in die tägliche Arbeit des Einsatz- und Streifendienstes ermöglichen und gleichzeitig ihre offiziellen Informationskanäle bekannter machen. So soll sichergestellt werden, dass im Ernstfall - etwa bei größeren Einsatzlagen - noch mehr Menschen direkt und zuverlässig von der Polizei erreicht werden können.

